Врач-эндокринолог Реброва: более 20 процентов жителей Удмуртии страдают от депрессии

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Удмуртию считают йододефицитным регионом, где от нехватки страдает около 70% жителей. Особая "опасность" грозит 20% удмуртам, у которых выявлен явный дефицит йода. Ситуацию в Республике прокомментировала врач-эндокринолог Виктория Реброва, назвав ключевые последствия.

Фото: udm-info.ru

"Йододефицит более опасен у детей и подростков, а также у беременных женщин. Заболевание в раннем возрасте может привести к задержке умственного и физического развития, а если болеет будущая мама, то у ребенка могут развиться такие патологии, как кретинизм плода, задержка роста, также это может закончиться невынашиванием беременности"

Информационный портал udm-info.ru также сообщает, что дефицит йода опасен и для людей более преклонного возраста: обычно он проявляется в виде депрессивного состояния, замедления обмена веществ, возникновения проблем желудочно-кишечного тракта, снижения памяти и когнитивных способностей.

Напомним, ранее стало известно о выявлении на территории Удмуртии более 2 тыс. случаев артериальной гипертонии. В общей сложности в регионе страдают около 200 тысяч человек от этого заболевания.

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