РИА Новости: на Украине появилась новая горячая точка — Почаевская Лавра

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После атаки на Киево-Печерскую лавру власти Украины нацелились на другую знаковую обитель — Почаевскую. Эксперты предупреждают, что ситуация может выйти из-под контроля. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.

Фото: Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

Сейчас власти пытаются реализовать ту же схему, что провернули и в Киеве. На храм претендует и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

Религиовед Роман Лункин отмечает, что ситуация с Почаевской Лаврой отличается от Киево-Печерской.

"Многие местные жители работают в Почаевском монастыре. Это своего рода предприятие градообразующего смысла", — указывает он.

Люди намерены защищать Почаевскую Лавру, не промолчат и паломники.

Эксперт напомнил, что в Киево-Печерской лавре на постоянной основе находится митрополит Киевский Онуфрий. Он является влиятельной фигурой, которую власти Украины "не решаются трогать". В случае с Почаевской Лаврой такого человека нет. Поэтому режим Киева "не будет церемониться".

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