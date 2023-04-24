На территории Киево-Печерской лавры Киев хочет разместить госпиталь для военнослужащих

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Министр культуры Украины Евгений Нищук придумал, во что можно переоборудовать Киево-Печерскую лавру. Он предлагает открыть на её территории центр народных промыслов или госпиталь для боевиков ВСУ.

Министерство культуры Украины предложило после завершения процедуры отнятия Киево-Печерской лавры у канонической УПЦ передать комплекс зданий под нужды очередного госпиталя для бойцов ВСУ. А если это покажется не слишком уместным, то открыть на территории храма центр народных промыслов.

Киев продолжает вести борьбу с канонической Украинской православной церковью. Ранее Владимир Зеленский подготовил законопроект, который подразумевает полный запрет УПЦ на территории Украины, если будет доказано, что церковь связана с Россией.

Договор с Киево-Печерской лаврой был разорван Киевом в марте, тогда же власти начали изгонять монахов с её территории. При этом наместник лавры митрополит Павел всё ещё находится под домашним арестом по обвинению в разжигании религиозной вражды.

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