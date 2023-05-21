Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: граждане РФ поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
РИА Новости: цены на ресурсы в России решили установить угольные компании
Figaro: из России в Грузию добраться стало легче, но местные жители не рады туристам
РИА Новости: информация о тяжёлом ранении Залужного получила "серьёзное подтверждение"
МК: Гоген назвал вероятную причину смерти мужа Дианы Гурцкая

Путин высказался о бороде Рамзана Кадырова

0:42
Общество

Владимир Путин провёл встречу с Рамзаном Кадыровым, обратив внимание на длину бороды чеченского лидера.

Путин высказался о бороде Рамзана Кадырова
Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Президент России после заседания Совета по межнациональным отношениям встретился с главами Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

В первую очередь Владимир Путин отметил, что борода главы Чечни стала длиннее. Кадыров объяснил, что отпускает бороду, на что лидер РФ отметил, что у него всё на контроле.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил, что получил информацию о готовящихся против него терактах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Обострят патологии: названы три самые вредные каши
Последние материалы
Figaro: из России в Грузию добраться стало легче, но местные жители не рады туристам
РИА Новости: информация о тяжёлом ранении Залужного получила "серьёзное подтверждение"
МК: Гоген назвал вероятную причину смерти мужа Дианы Гурцкая
Захарова сравнила ситуацию с риском дефолта США с "королевством кривых зеркал"
МК: грузинские протесты против россиян перешли в кухонную склоку
Зеленский на саммите не ответил на вопрос касательно наступления ВСУ
"Турпром": туристка из РФ в Турции сходила на базар в Аланье и сообщила снижении цен
МК: Россия нанесла три важнейших удара в мае не только по Украине
Хакасия - родина технологических шедевров и чудес древности
Свежие данные из Киева: Зеленский с Будановым прячутся в советских бункерах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников