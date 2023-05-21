Путин высказался о бороде Рамзана Кадырова

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин провёл встречу с Рамзаном Кадыровым, обратив внимание на длину бороды чеченского лидера.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Президент России после заседания Совета по межнациональным отношениям встретился с главами Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

В первую очередь Владимир Путин отметил, что борода главы Чечни стала длиннее. Кадыров объяснил, что отпускает бороду, на что лидер РФ отметил, что у него всё на контроле.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил, что получил информацию о готовящихся против него терактах.

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