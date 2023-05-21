Владимир Путин провёл встречу с Рамзаном Кадыровым, обратив внимание на длину бороды чеченского лидера.
Президент России после заседания Совета по межнациональным отношениям встретился с главами Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
В первую очередь Владимир Путин отметил, что борода главы Чечни стала длиннее. Кадыров объяснил, что отпускает бороду, на что лидер РФ отметил, что у него всё на контроле.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил, что получил информацию о готовящихся против него терактах.
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