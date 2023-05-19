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Директор РАЭК о призыве Охлобыстина отключить в России YouTube: Давайте всё-таки подумаем о наших людях

2:24
Общество

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в беседе с Pravda.Ru прокомментировал призыв Ивана Охлобыстина отключить в России YouTube.

Директор РАЭК о призыве Охлобыстина отключить в России YouTube: Давайте всё-таки подумаем о наших людях
Фото: pixabay.com

Гребенников не считает решение "обрубать кабеля" с целью заблокировать YouTube правильным.

Он отметил, что Rutube проще развиваться при наличии иностранного видеохостинга, так как существует конкуренция между двумя платформами.

"Всё-таки мы что-то подсматриваем, делаем по-другому, есть конкуренция между блогерами, которые на одной платформе, которые на другой. И это классно. Поэтому мне кажется, что такие кардинальные заявления всё-таки не стоит делать в наше время", — объяснил эксперт.

Глава РАЭК уверен, что с технической точки зрения отключить YouTube несложно. Даже VPN, по его мнению, не спасёт иностранную интернет-платформу, так как через VPN смотреть видео будет проблематично.

"Будет плохая картинка, это будет плохое качество, это иногда будет несовпадение звука и видеокартинки", — сказал Гребенников.

Эксперт считает, что не стоит отключать иностранный хостинг, так как это нанесёт вред нашим гражданам. Он напомнил о последствиях запрета в РФ некоторых социальных сетей, когда стали закрываться объекты малого бизнеса из-за невозможности рекламировать свои продукты и услуги.

"Когда мы говорим о закрытии чего-то, давайте всё-таки подумаем о наших людях, о наших пользователях, о тех, кто создает, в том числе, рабочие места внутри нашей страны", — отметил Гребенников.

Он отметил, что YouTube не нарушает глобально законодательство тех стран, где он работает.

Эксперт объяснил, что Rutube уступает пока зарубежному видеохостингу, так как у русской платформы было недостаточно времени для развития.

"Посмотрите, сколько времени развивался YouTube и сколько времени Rutube существует, в прошлом году тем более была осуществлена на Rutube очень серьезная DDoS-атака, пострадал код, пострадал контент, и нужно было чуть ли не с нуля восстанавливать. Поэтому дадим чуть времени Rutube для того, чтобы стать полноценной масштабной платформой. И я уверен, что всё получится", — выразил своё мнение Гребенников

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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