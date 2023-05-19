Охлобыстин о противостоянии "Кинжалов" и Patriot: Пункт управления в "мясо"

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин поделился инсайдерской информацией о том, "Кинжалы" ли уничтожили Patriot или наоборот — Patriot ликвидировал российские "Кинжалы".

Фото: Instagram

Звезда сериала "Интерны" признался, что чуть было не поверил в то, что западная техника уничтожает "Кинжалы" и "Искандеры". Актёр объяснил, что позвонил "куда следует".

"Кто следует" сообщил, что верить врагу не стоит, установки повреждены, пункт управления в "мясо", боекомплект сдетонировал, как положено. Ремонту и дозаправке подлежит, но дешевле выкинуть", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что чуть было не поддался на вражескую пропаганду и посочувствовал тем россиянам, которые не имеют возможности проверить информацию, позвонив компетентным людям.

"Пора, ребята, рубить кабеля и закрывать Ютуб. Кулинарные шоу и Дискавери никак не компенсируют спровоцированные пропагандистскими агитками подростковых сюицидов, семейных скандалов с одураченной молодёжью и распадов семей по идейным соображениям", — предложил актёр (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о переводе слова "гойда".



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