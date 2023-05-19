"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин

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Журналу "Пионер" исполнилось 99 лет… Это произошло бы как раз в эти чудесные майские дни… если бы он выходил.

Фото: Журнал "Пионер"

Многие из нас были пионерами. Сохранили фотографии и пионерские галстуки. И, конечно, читали в детстве журнал "Пионер".

В марте этого года вышла в свет книга воспоминаний о редакции журнала "Пионер" и о людях, его создавших. Называется книга "Пионер" без галстука".

Издание это уникально. Пять редакторов-составителей и сорок четыре автора сборника с трепетом и любовью рассказали о жизни редакции в разные её времена, о сотрудниках, среди которых сверкали звезды литературы, журналистики, живописи и графики, а также мерцали имена поскромнее, но без них не было бы журнала "Пионер". В сборник вошли также воспоминания о журнале, уже опубликованные в разные годы в других изданиях.

Журнал "Пионер" начал выходить в марте 1924 года. Первый номер был посвящен вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Вступительную статью для первого номера написал известный государственный деятель тех времён Лев Троцкий. Предполагалось, что "Пионер" станет рупором детей страны Советов, их наставником, руководителем. А он стал другом.

Менялись главные редакторы, сотрудники, приходили новые авторы, а "Пионер" не терял доверительной интонации, человечности, доброты. Для детей и подростков невозможно писать языком приказа: дети не услышат, не поймут. А вот если обращаться к юным читателям искренне, с душой, даря им своё сердце, тогда складывается дружба, возникают откровенные разговоры; тогда читатели начинают подкарауливать почтальонов, чтобы немедленно завладеть свежим номером "Пионера", читай — другом.

Для журнала "Пионер" писали мастера пера:

В. Маяковский,

К. Паустовский,

И. Андронников,

А. Гайдар,

Р. Фраерман,

В. Каверин,

В. Бианки,

С. Есенин,

А. Безыменский,

Ю. Нагибин,

Ю. Коваль,

С. Михалков,

В. Крапивин

и многие, многие другие.

О чем читатели узнают, прочитав сборник воспоминаний "Пионер" без галстука"?

Они узнают:

— о том, что в следующем году — 2024 — журналу "Пионер" исполнилось бы 100 лет;

— о том, почему самый первый номер журнала невозможно было найти ни в одной библиотеке;

— об удивительных и часто трагических судьбах сотрудников и авторов;

— о том, что легендарное литературное исследование-детектив Ираклия Андронникова "Загадка Н. Ф.И." родилось в стенах редакции журнала, и было впервые опубликовано в "Пионере";

— и повесть В. Некрасова "Приключения капитана Врунгеля" — тоже;

— о том, что повесть В. Железникова, по которой Ролан Быков снял фильм "Чучело", также сначала печаталась в "Пионере";

— об уникальной журналисткой школе редакции "Пионера", основы которой заложил ленинградский писатель Борис Житков;

— о том, что в журнале регулярно печатались литературные произведения советской разведчицы;

— о том, что членом редколлегии журнала был контр-адмирал российского флота;

— о бешеных тиражах журнала и мешках писем, в которых читатели рассказывали о своей жизни;

— о том, что несколько лет в "Пионере" работал учётчиком писем, а потом литсотрудником легендарный рок-певец и артист Пётр Мамонов;

— о художнике Андрее Дугине, который начинал, как иллюстратор, в "Пионере", а сейчас стал классиком мировой графики, художником кинофэнтези о Гарри Поттере;

— о том, что сборник воспоминаний "Пионер" без галстука" был издан старейшим российским издательством "ДЕТГИЗ" (С. Петербург), основанном в 1933 году. Сейчас издательство называется "Дом детской книги".

И о многом-многом другом.