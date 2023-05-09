В механизированной части Парада Победы в Москве сегодня утром участвовали ракетные комплексы, бронеавтомобили и только один танк — советский Т-34-85. Эту особенность праздника, которая вызвала обсуждение в соцсетях, прокомментировал депутат Госдумы РФ генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием "Подъём".
Политик заявил, что в этом нет ничего странного, танки "не на войне", а Т-34 — символический, головной танк.
Парламентарий добавил, что сейчас просто приняли такое решение, хотя раньше различные модификации танков, включая новейшие разработки, участвовали в парадах.
По словам собеседника издания, подвоха тут никакого нет, а танков этих у России достаточно.
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