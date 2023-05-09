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Генерал Заварзин объяснил, почему в Параде Победы в Москве участвовал только один танк Т-34

0:50
Общество

В механизированной части Парада Победы в Москве сегодня утром участвовали ракетные комплексы, бронеавтомобили и только один танк — советский Т-34-85. Эту особенность праздника, которая вызвала обсуждение в соцсетях, прокомментировал депутат Госдумы РФ генерал-полковник Виктор Заварзин в беседе с изданием "Подъём".

Генерал Заварзин объяснил, почему в Параде Победы в Москве участвовал только один танк Т-34
Фото: Вадим Савицкий

Политик заявил, что в этом нет ничего странного, танки "не на войне", а Т-34 — символический, головной танк.

Парламентарий добавил, что сейчас просто приняли такое решение, хотя раньше различные модификации танков, включая новейшие разработки, участвовали в парадах.

По словам собеседника издания, подвоха тут никакого нет, а танков этих у России достаточно.

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Парад Победы 2023 в Москве / LIVE 09.05.23
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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