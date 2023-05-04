Неизвестные сообщили о минировании школ в Пятигорске

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Информация о минировании школ снова была обнародована в Пятигорске. Такое заявление сделал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, пишет newstracker.ru.

Фото: Калужские новости

Сообщения касались минирования сразу нескольких учебных заведений, причём звучат они уже не впервые.

Глава города рассказал, что учителя знают, как действовать в таких ситуациях, чтобы гарантировать безопасность учащихся. Была проведена оперативная эвакуация.

Теперь правоохранительные органы проводят проверку сообщений о минировании.

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