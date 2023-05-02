Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал о том, как будет происходить блокировка счетов у блогеров, которые уклонялись от уплаты налогов. Он отметил: что перед принятие какого-либо решения налоговая будет проводить проверку.
Хаминский сообщил, что многие блогеры пользуются упрощённой системой налогообложения, хотя их доход предусматривает переход на другую систему уплаты налогов. Юрист подчеркнул, что перераспределение дохода между другими организациями и выплата ими 6% налога — это нарушение закона. Что влечёт за собой наступление ответственности и ответа перед судом и органом.
Специалист подчеркнул, что налоговая не имеет право сразу блокировать все счета блогера, однако если проведение проверки выявит несоответствия или нарушения, то налоговая может приступить к процедуре блокировки счетов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
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