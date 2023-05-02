Юрист Хаминский объяснил, как налоговая поступит со счетами блогеров-неплательщиков: штрафы и блокировка

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Налоговый юрист Александр Хаминский рассказал о том, как будет происходить блокировка счетов у блогеров, которые уклонялись от уплаты налогов. Он отметил: что перед принятие какого-либо решения налоговая будет проводить проверку.

Фото: https://www.instagram.com/elena_blinovskaya/

Хаминский сообщил, что многие блогеры пользуются упрощённой системой налогообложения, хотя их доход предусматривает переход на другую систему уплаты налогов. Юрист подчеркнул, что перераспределение дохода между другими организациями и выплата ими 6% налога — это нарушение закона. Что влечёт за собой наступление ответственности и ответа перед судом и органом.

Специалист подчеркнул, что налоговая не имеет право сразу блокировать все счета блогера, однако если проведение проверки выявит несоответствия или нарушения, то налоговая может приступить к процедуре блокировки счетов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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