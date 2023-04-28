Елена Блиновская заявила, что готова вернуть государству миллиард рублей и извиниться

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Известный российский блогер Елена Блиновская признала свою вину в неуплате налогов в особо крупном размере. Она готова погасить долг, который приближается к миллиарду.

Блогеру Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму в 918 миллионов рублей. Её задержали при попытке покинуть территорию России, а в настоящий момент суд решает вопрос об избрании меры пресечения. Обвинение настаивает, чтобы Блиновскую поместили под домашний арест.

Во время суда Елена полностью признала свою вину и заявила, что готова погасить всю задолженность, которая составляет почти миллиард рублей. Блиновская согласилась, что платила сниженную налоговую ставку, составлявшую всего шесть процентов от её доходов. При этом какие-либо показания на суде она давать отказалась.

Адвокаты Блиновской также заявили, что она не пыталась сбежать из России. Якобы её внезапный отъезд из Москвы в Белоруссию на срочно вызванной люксовой иномарке в пять утра был запланирован заранее и связан с деловыми проектами, а сама Блиновская даже не знала о возбуждении в отношении себя уголовного дела.

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