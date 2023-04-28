Известному блогеру Елене Блиновской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Пресненский суд Москвы избрал для блогера меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, автор "Марафона желаний" обвиняется по нескольким уголовным статьям: уклонение от уплаты налогов в крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств.
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Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.