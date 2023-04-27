Блогера Елену Блиновскую доставили во второе управление СК по Москве на допрос

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Популярного блогера Елену Блиновскую доставили в Следственный Комитет РФ.

Как сообщает Telegram-канал "112", Елену Блиновскую доставили в СК на допрос. В пресс-службе управления СК РФ по Москве уточнили, что блогер находится во втором управлении по расследованию особо важных дел СК.

Ранее уже был допрошен муж Блиновской Алексей, который проходит свидетелем по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Напомним, Елена Блиновская является блогером миллионником, которая известна за проведение "марофонов желаний". Так же она является ведущей телешоу "Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской" на канале ТВ3.

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Видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Елены Блиновской