Симоньян описала альтернативный первомайский праздник: "Война, безработица, декабрь!"

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян рассказала шутку о празднике весны и труда.

Главред RT поделилась остротой, которая, по её словам, была в ходу в одном из клубов города Сочи.

"Мир, труд, май! Это лучше, чем война, безработица, декабрь!", — написала Симоньян в своём Telegram-канале и поздравила россиян с праздником.

Ранее сообщалось, что Маргариту Симоньян и её супруга Тиграна Кеосаяна "записали на уничтожение".

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2023г. Первомай. Праздник Мира и Труда!