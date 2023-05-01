Маргарита Симоньян рассказала шутку о празднике весны и труда.
Главред RT поделилась остротой, которая, по её словам, была в ходу в одном из клубов города Сочи.
"Мир, труд, май! Это лучше, чем война, безработица, декабрь!", — написала Симоньян в своём Telegram-канале и поздравила россиян с праздником.
Ранее сообщалось, что Маргариту Симоньян и её супруга Тиграна Кеосаяна "записали на уничтожение".
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