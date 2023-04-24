Симоньян и Кеосаяна "записали на уничтожение" в числе семи других журналистов РФ

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Тигран Кеосаян рассказал о "чёрном списке" из семи российских журналистов, которых планируют уничтожить физически.

Режиссёр и телеведущий Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову.

"Маргарите реально угрожали. Вы когда узнали про эти угрозы, что вы почувствовали?" — спросил Корчевников гостя своей передачи "Жизнь и судьба".

Кеосаян объяснил, что угрозы поступали не только в адрес главреда RT Маргариты Симоньян.

"Там Маргарита и я. Мы существуем в этой семёрке журналистов, которые записаны на уничтожение. Это очень неприятное чувство", — объяснил режиссёр.

Кеосаян признался, что со смирением относится к угрозе своей жизни.

"Всё в Божьих руках. Если так суждено, что за свою позицию ты можешь погибнуть, слава Богу", — сказал ведущий программы "Международная пилорама".

Корчевников отметил, что находиться "в списке на уничтожение" сравнимо с орденом и признанием.

Ранее Маргарита Симоньян высказалась по поводу предотвращённого на неё покушения.

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Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян – первое совместное интервью (2019)