Омбудсмен Мирошникова: четверых детей забрали из семьи из-за соседки, которая не могла продать свою комнату

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный по правам ребёнка в Красноярском крае Ирина Мирошникова сообщила о том, что из-за жалобы соседки у одной семьи изъяли четверых детей.

Сообщается, что женщина обрались с жалобой на семью по соседству и указала на несоответствующее содержание и воспитание детей. После проверки уполномоченных органов у семьи обнаружен беспорядок и отсутствие продуктов. Четверых несовершеннолетних детей изъяли у родителей и поместили в приют. Позже всех детей вернули в семью.

Оказалось, что женщина не могла продать свою комнату из-за соседства с многодетной семьёй. Потенциальные покупатели отказывались от сделки, когда узнавали о соседях. Об это сообщает prmira.ru.

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