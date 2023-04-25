Актёр Иван Охлобыстин объяснил, для чего озвучил анимационные фильмы "Азбука СВО".
Звезда сериала "Интерны" приложил руку к созданию серии обучающих видео, в которых даются практические советы военнослужащим РФ.
Актёр отметил, что его старания будут оправданы, если рекомендации, выполненные в виде мультфильмов, спасут жизнь хотя бы одного русского солдата.
"Моральная составляющая не имеет никакого значения, как и всё остальное. Русский солдат должен выжить и победить", — написал артист в своём аккаунте ВК.
Ранее Иван Охлобыстин высказался о "сочетании дурака и красной кнопки" в контексте проведения спецоперации на Украине.
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