Охлобыстин об "Азбуке СВО": мораль не имеет смысла, когда речь идёт о победе России

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Актёр Иван Охлобыстин объяснил, для чего озвучил анимационные фильмы "Азбука СВО".

Азбука СВО

Звезда сериала "Интерны" приложил руку к созданию серии обучающих видео, в которых даются практические советы военнослужащим РФ.

Актёр отметил, что его старания будут оправданы, если рекомендации, выполненные в виде мультфильмов, спасут жизнь хотя бы одного русского солдата.

"Моральная составляющая не имеет никакого значения, как и всё остальное. Русский солдат должен выжить и победить", — написал артист в своём аккаунте ВК.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о "сочетании дурака и красной кнопки" в контексте проведения спецоперации на Украине.