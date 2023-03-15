Охлобыстин заявил, что без подвига РФ не победит: "Всё украдено или находится в процессе расхищения"

Иван Охлобыстин призвал весь мир порадоваться вместе с Россией, так как "сочетание дурака и красной кнопки — весьма волнительный сюрприз".

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что русский народ руководствуется в своих действиях "дурацкой правдой" и "сумасшедшей мотивацией".

Охлобыстин обратил внимание на то, что что в мире наступают особенные времена, которые по передрягам превосходят все последующих 20 веков существования человечества. Он отметил, что особая роль в этих процессах принадлежит русскому народу.

Осознание своей роли, по мнению Охлобыстина, необходимо русскому человеку.

"Без этого не обрести надлежащую для подвига мотивацию. А без подвига у русского человека надежды на победу нет, ибо всё украдено или находится в процессе расхищения", — написал артист в своём микроблоге.

Он уверен, что Россия поставлена Самим Господом Богом приглядывать за человечеством. Актёр напомнил, что героем русских сказок является Иван Дурак, который жертвует самим дорогим и готов обманываться, так как знает, что Бог ему всё компенсирует.

"Такая наша дурацкая правда. Сумасшедшая мотивация", — объяснил артист, напомнив миру о том, что РФ ещё и ядерная держава.

Он считает, что мы не знаем куда идём, но при этом ещё "любуемся цветочками".

"А сочетание дурака и красной кнопки — весьма волнительный сюрприз", — отметил Охлобыстин.

Ранее Иван Охлобыстин отметил, что нам к концу Света не привыкать.

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