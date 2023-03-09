Иван Охлобыстин уверен, что Запад испугается ядерного Армагеддона, тогда как россиян, по его мнению, ждёт только лучшее.
Звезда сериала "Интерны" отметил, что США и Норвегия почти признались, что взорвали "Северные потоки", однако сваливают вину на украинцев.
"Наши военные корабли, впервые за 30 лет, вышли в море с ядерным оружием. Много разговоров о перемирии от западных партнёров. Видать сворачивать военную помощь собираются, пока весь украинский кипиш не перерос в Армагеддон", — написал актёр в своём микроблоге.
Он считает, что "пиндосы" кинут украинцев, так как трусят.
"Правильно боятся. Нам вот к Концу Света не привыкать. Впереди всех ждёт только лучшее", — выразил своё мнение Охлобыстин.
Ранее дочь Ивана Охлобыстина Евдокия пожаловалась на поступающие ей и её ребёнку угрозы.
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