Охлобыстин о выходе кораблей РФ в море с ядерным оружием: Нам к концу Света не привыкать

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Иван Охлобыстин уверен, что Запад испугается ядерного Армагеддона, тогда как россиян, по его мнению, ждёт только лучшее.

Звезда сериала "Интерны" отметил, что США и Норвегия почти признались, что взорвали "Северные потоки", однако сваливают вину на украинцев.

"Наши военные корабли, впервые за 30 лет, вышли в море с ядерным оружием. Много разговоров о перемирии от западных партнёров. Видать сворачивать военную помощь собираются, пока весь украинский кипиш не перерос в Армагеддон", — написал актёр в своём микроблоге.

Он считает, что "пиндосы" кинут украинцев, так как трусят.

"Правильно боятся. Нам вот к Концу Света не привыкать. Впереди всех ждёт только лучшее", — выразил своё мнение Охлобыстин.

Ранее дочь Ивана Охлобыстина Евдокия пожаловалась на поступающие ей и её ребёнку угрозы.

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