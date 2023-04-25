Эксперты объяснили, как настроить климат в офисе без ссор с коллегами: "Мучаюсь от кондиционера"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

С началом солнечных и тёплых дней у офисных работников возникают споры о поддержании той или иной температуры в помещении. Некоторые люди мёрзнут при 30-ти градусной жаре, а кому-то душно даже в минусовую температуру. Эксперты рассказали о том, как можно договориться с коллективом и избежать конфликтных ситуаций.

Кандидат медицинских наук Иван Руссу сообщил, что помещение необходимо проветривать несколько раз в день. Однако он отметил: излишнее воздействие кондиционеров может спровоцировать простудные заболевания.

Бизнес-тренер Екатерина Толстохлебова посоветовала обратиться к руководству, если урегулировать конфликт мирным путём не получается. Более того, специалист рекомендовала составить график "открытых и закрытых окон", чтобы все интересы офисных работников учитывались. Об этом сообщает сайт Москва 24.

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