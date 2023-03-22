Иммунолог Продеус рассказал о способах, которые помогают уменьшить аллергическую реакцию в весенний период

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как облегчить обострение аллергии в весенний период.

По словам иммунолога, в преддверии периода цветений людям с аллергией следует подготовиться путём лечения. Для этого следует обратиться к специалисту и пройти иммунотерапию. Желательно это делать в осенне-зимний период, рассказал Радио 1 врач.

Также весной аллергикам Продеус советует регулярно проводить влажную уборку дома и по возможности принимать душ после посещения улицы. Это поможет смыть большую часть аллергенов с поверхности мебели дома, а также непосредственно с себя самого. Иммунолог обратил внимание на то, что больше всего пыльца оседает на волосах и одежде. Также следует реже проветривать помещение в период цветения. В данном случае лучше использовать кондиционер.

В завершение Продеус добавил, что весной людям с аллергией на цветение берёзы не следует употреблять яблоки, вишню, сливу, черешню и персики. Дело в том, что у людей при такой форме аллергии имеется перекрёстная — аллергия на косточковые. Также следует уменьшить употребление цитрусовых, клубники и шоколада, поскольку эти продукты способствуют усилению аллергии.

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