Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Царёв: Запад дал Украине последний шанс, России надо готовиться ко всему
Военные лётчики Су-27 ВКС России Вавилов и Попов рассказали о перехвате MQ-9 Reaper ВС США над Чёрным морем
Слуцкий: снаряды с ураном способны превратить Украину в выжженное поле
Журналист Херш назвал причину подрыва "Северных потоков": Байдена испугали поражения ВСУ на поле боя
Часть французов считает, что Макрон поступил правильно, увеличив пенсионный возраст
Открыты предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West
Елена Блиновская улетела в Японию после известия о проверке на уклонение от уплаты налогов
Военкор Сладков: при наступлении ВС РФ наёмники "мчатся в тыл быстрее собственного визга"
Эксперт прокомментировал прогноз погоды с созданной нейросетью ведущей

Иммунолог Продеус рассказал о способах, которые помогают уменьшить аллергическую реакцию в весенний период

1:21
Здоровье

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как облегчить обострение аллергии в весенний период.

Иммунолог Продеус рассказал о способах, которые помогают уменьшить аллергическую реакцию в весенний период

По словам иммунолога, в преддверии периода цветений людям с аллергией следует подготовиться путём лечения. Для этого следует обратиться к специалисту и пройти иммунотерапию. Желательно это делать в осенне-зимний период, рассказал Радио 1 врач. 

Также весной аллергикам Продеус советует регулярно проводить влажную уборку дома и по возможности принимать душ после посещения улицы. Это поможет смыть большую часть аллергенов с поверхности мебели дома, а также непосредственно с себя самого. Иммунолог обратил внимание на то, что больше всего пыльца оседает на волосах и одежде. Также следует реже проветривать помещение в период цветения. В данном случае лучше использовать кондиционер.

В завершение Продеус добавил, что весной людям с аллергией на цветение берёзы не следует употреблять яблоки, вишню, сливу, черешню и персики. Дело в том, что у людей при такой форме аллергии имеется перекрёстная — аллергия на косточковые. Также следует уменьшить употребление цитрусовых, клубники и шоколада, поскольку эти продукты способствуют усилению аллергии.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Удар возмездия: ракеты бьют по аэродрому Одессы, с которого атаковали Джанкой 

В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Ракеты ВС РФ бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать Джанкой
Корнилов: Британия услышала предупреждение Путина об ответе РФ на снаряды с обеднённым ураном
"Ответочка" России: Британия услышала предупреждение Путина
Садальский о фото Медведева со встречи Путина и Си Цзиньпина: Кадр пойман изумительнейший
Появились видеокадры, на которых танк Т-72Б3М ведёт бой в городской среде
Иммиграция вырастила в США организованную преступность Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева Балет "Аленький цветочек" продолжает дарить радость зрителям Кремлёвского дворца Анжела Якубовская
Эксперты объяснили, в чём опасность снарядов с обеднённым ураном
Мечты украинцев о "сливках Европы" окончательно разбиты — Telegraph
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Шойгу о решении Британии передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном: России есть чем ответить
Последние материалы
Журналист Херш назвал причину подрыва "Северных потоков": Байдена испугали поражения ВСУ на поле боя
Часть французов считает, что Макрон поступил правильно, увеличив пенсионный возраст
Открыты предзаказы на дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West
Эксперт: "Масло для лица можно использовать после нанесения крема"
Елена Блиновская улетела в Японию после известия о проверке на уклонение от уплаты налогов
Военкор Сладков: при наступлении ВС РФ наёмники "мчатся в тыл быстрее собственного визга"
Эксперт прокомментировал прогноз погоды с созданной нейросетью ведущей
Эксперт: "Telegram позволяет создавать секретные чаты"
Замглавы ГУР Минобороны Украины: ВС России переориентировали удары на базы горючего
В музеях США русские художники теперь стали "украинскими"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников