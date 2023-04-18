В школьные материалы о Второй мировой войне не включили информацию о жертвах Холокоста и о массовых убийствах цыган на территории СССР.
На сайтах образовательных учреждений появились методички к уроку "Разговоры о важном".
Ранее Ксения Собчак назвала "Разговоры о важном" с Иваном Охлобыстиным дремучим и вредительским патриархальным шаблоном.
Как сообщает издание newizv.ru, сведения о жертвах Холокоста не были включены в разработанные методические рекомендации.
Автор издания обращает внимание на историческое несоответствие в "небольшом фрагменте исторического источника", в котором говорится о целях нацистского режима.
Отмечается, что фрагмент может быть назван "фальшивкой".
"В приведённой цитате "перемешаны документальные и мемуарные источники, имеющие, разумеется, совершенно различный уровень достоверности", — гласит текст материала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.