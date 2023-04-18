В методичках "Разговоров о важном" нашли исторические несоответствия: фальшивка

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В школьные материалы о Второй мировой войне не включили информацию о жертвах Холокоста и о массовых убийствах цыган на территории СССР.

На сайтах образовательных учреждений появились методички к уроку "Разговоры о важном".

Ранее Ксения Собчак назвала "Разговоры о важном" с Иваном Охлобыстиным дремучим и вредительским патриархальным шаблоном.

Как сообщает издание newizv.ru, сведения о жертвах Холокоста не были включены в разработанные методические рекомендации.

Автор издания обращает внимание на историческое несоответствие в "небольшом фрагменте исторического источника", в котором говорится о целях нацистского режима.

Отмечается, что фрагмент может быть назван "фальшивкой".

"В приведённой цитате "перемешаны документальные и мемуарные источники, имеющие, разумеется, совершенно различный уровень достоверности", — гласит текст материала.

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