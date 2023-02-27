Собчак о "Разговорах о важном" с Охлобыстиным: Дремучий чудовищный вредительский патриархальный шаблон

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак раскритиковала выступление Ивана Охлобыстина в рамках "Разговоров о важном". Журналистке не понравился подход артиста к распределению ролей мужчины и женщины в обществе.

Иван Охлобыстин рассказал школьникам, что предназначение мужчины заключается в том, чтобы "хватать мамонта", а женщины — готовить и воспитывать детей.

Звезда сериала "Интерны" рассказал также о том, что он с семьёй живёт на окраине Москвы в Тушино, поэтому им весело.

Собчак возмутили заявления Охлобыстина.

"Даже не знаю, за что зацепиться: за дремучий чудовищный вредительский патриархальный шаблон про мамонта и готовку, за мишку и лапу, которую он сосёт, или за окраину мира Тушино, хуже которой нет (новое дыхание в концепт диких земель замкадья)", — написала Ксения в своём мкироблоге.

Ранее Иван Охлобыстин объяснил, что в России всегда прощают Ксению Собчак потому что она "девка удалая".

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