Как приготовить крем Raffaello: рецепт от опытных кулинаров

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество Семья

Если вы любите конфеты Raffaello, то наверняка хотели бы попробовать приготовить их крем дома. В этой статье мы расскажем, как приготовить тот самый крем, который добавляют в Raffaello, и научим вас, как получить идеальный результат.

Ингредиенты:

Сливочное масло (100 граммов)

Белый шоколад (100 граммов)

Сгущенное молоко (200 граммов)

Кокосовая стружка (20 граммов)

Шаг 1: Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте в него белый шоколад, предварительно разбитый на кубики. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока они не станут однородной массой.

Шаг 2: Снимите емкость со сливочным маслом и шоколадом с огня и добавьте сгущенное молоко, помешивая ложкой.

Шаг 3: Постепенно добавляйте кокосовую стружку в смесь, продолжая размешивать, пока масса не станет однородной и густой. Этот процесс может занять около 20 минут.

Шаг 4: Поместите получившийся крем в холодильник.

Ваш домашний крем Raffaello готов! Его можно использовать как начинку для торта или пирожных, а также просто наслаждаться им ложкой. Но будьте осторожны — оторваться от этого вкусного крема будет очень сложно.

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крем РАФАЭЛЛО - идеальный рецепт. Самый вкусный ! Для тортов, пирожных и капкейков !