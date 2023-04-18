Как приготовить крем Raffaello: рецепт от опытных кулинаров

Если вы любите конфеты Raffaello, то наверняка хотели бы попробовать приготовить их крем дома. В этой статье мы расскажем, как приготовить тот самый крем, который добавляют в Raffaello, и научим вас, как получить идеальный результат.
Ингредиенты:
Шаг 1: Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте в него белый шоколад, предварительно разбитый на кубики. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока они не станут однородной массой.
Шаг 2: Снимите емкость со сливочным маслом и шоколадом с огня и добавьте сгущенное молоко, помешивая ложкой.
Шаг 3: Постепенно добавляйте кокосовую стружку в смесь, продолжая размешивать, пока масса не станет однородной и густой. Этот процесс может занять около 20 минут.
Шаг 4: Поместите получившийся крем в холодильник.
Ваш домашний крем Raffaello готов! Его можно использовать как начинку для торта или пирожных, а также просто наслаждаться им ложкой. Но будьте осторожны — оторваться от этого вкусного крема будет очень сложно.
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