Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Назван российский дрон, представляющий самую большую опасность для ВСУ
Колорист Родионов: при окрашивании волос важно учитывать цвет кожи и глаз
Очистить посуду от налёта: это должна знать каждая хозяйка
Washington Post: Госдеп не комментирует информацию о слежке за Гутеррешем
Терапевт Романенко: онемение конечностей может предупреждать об опухоли головного мозга
Глава Минобороны ФРГ: без поставок оружия Украину ждёт немедленный конец
Копеечный активатор семян: наши бабушки для рассады использовали только это
Минобороны: Россия и КНР подписали договор о взаимопонимании между военными академиями
МК: в зоне СВО на Украине побеждает тот, кто использует "стратегию Плюшкина"

Как приготовить крем Raffaello: рецепт от опытных кулинаров

1:18
Общество » Семья

Если вы любите конфеты Raffaello, то наверняка хотели бы попробовать приготовить их крем дома. В этой статье мы расскажем, как приготовить тот самый крем, который добавляют в Raffaello, и научим вас, как получить идеальный результат.

Как приготовить крем Raffaello: рецепт от опытных кулинаров

Ингредиенты:

  • Сливочное масло (100 граммов)
  • Белый шоколад (100 граммов)
  • Сгущенное молоко (200 граммов)
  • Кокосовая стружка (20 граммов)

Шаг 1: Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте в него белый шоколад, предварительно разбитый на кубики. Перемешивайте ингредиенты до тех пор, пока они не станут однородной массой.

Шаг 2: Снимите емкость со сливочным маслом и шоколадом с огня и добавьте сгущенное молоко, помешивая ложкой.

Шаг 3: Постепенно добавляйте кокосовую стружку в смесь, продолжая размешивать, пока масса не станет однородной и густой. Этот процесс может занять около 20 минут.

Шаг 4: Поместите получившийся крем в холодильник.

Ваш домашний крем Raffaello готов! Его можно использовать как начинку для торта или пирожных, а также просто наслаждаться им ложкой. Но будьте осторожны — оторваться от этого вкусного крема будет очень сложно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

крем РАФАЭЛЛО - идеальный рецепт. Самый вкусный ! Для тортов, пирожных и капкейков !
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром

Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.

РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Филипп Киркоров отреагировал на репризу Максима Галкина* о появлении в зоне СВО "в прозрачных колготках"
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Алле Пугачёвой в Израиле поставили неутешительный диагноз "птоз"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Последние материалы
Глава Минобороны ФРГ: без поставок оружия Украину ждёт немедленный конец
Терапевт Романенко: онемение конечностей может предупреждать об опухоли головного мозга
Копеечный активатор семян: наши бабушки для рассады использовали только это
Минобороны: Россия и КНР подписали договор о взаимопонимании между военными академиями
Как приготовить крем Raffaello: рецепт от опытных кулинаров
Кошка заболела: явные признаки, которые помогут распознать недуги вашего питомца
МК: в зоне СВО на Украине побеждает тот, кто использует "стратегию Плюшкина"
Тройка лучших тренеров РПЛ по мнению Александра Григоряна
Кедми: модернизированный танк Т-90М "Прорыв" является лучшим среди европейских аналогов
Автор NDP Яцек Тохман назвал Польшу пешкой в руках США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников