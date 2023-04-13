Кикнадзе допустил возвращение смертной казни в УК РФ

3:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия продолжает чётко придерживаться своей позиции в отношении наказания за совершённые военные преступления против гражданского населения и военнопленных с 2014 года. Об этом заявил доктор исторических наук, член-корреспондент РАРАН Владимир Кикнадзе, комментируя Pravda.Ru возврат законопроекта 2001 года об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК) авторам.

Специалист напомнил, что представители националистического батальона "Азов"* не были освобождены из-под следствия, все действия в отношении их были продолжены. Уже в первом квартале 2023 года состоялись первые три судебных процесса, после чего суд Донецкой Народной Республики вынес соответствующие решения в отношении шести лиц, которые совершали преступления в ходе спецоперации на Украине. Боевики получили серьёзные сроки — до 25 лет заключения, отметил Кикнадзе. Однако, он подчеркнул, что "азовцы"* были всего лишь исполнителями, главные преступники остаются на свободе.

"Мы должны сделать всё, чтобы состоялся военный трибунал над теми, кто осуществлял геноцид мирного населения в Донбассе, кто отдавал приказы на уничтожение людей в Одессе", — заявил эксперт.

Для того, чтобы степень наказания соответствовала степени совершённых преступлений требуется принятие чрезвычайных мер, в числе которых смертная казнь, указал Кикнадзе. Доктор исторических наук напомнил, что именно такими аргументами руководствовалась высшая государственная власть Советского Союза в 1943 году.

Тогда был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". И именно тогда была установлена высшая мера наказания — смертная казнь через повешение.

"Не стоит исключать, что возврат этого законопроекта будет означать снятие моратория на смертную казнь в Уголовном кодексе Российской Федерации. Высшая мера наказания в виде расстрела или через повешение может вернуться. Она может применяться в отношении главных военных преступников, которые совершали злодеяния против русскоязычного населения Украины и освобождённых территорий", — заключил Кикнадзе.

Ранее совет Госдумы принял решение вернуть внесённый ещё в период работы третьего созыва палаты в 2001 году законопроект об исключении смертной казни как вида наказания из Уголовного кодекса РФ в связи с тем, что предложенные поправки затрагивают положения кодекса, уже утратившие актуальность.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Россия снимает мораторий на смертную казнь