Миронов: для убийц российских военных должна быть введена смертная казнь

По мнению главы "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова, за убийство российских военных должна быть возвращена смертная казнь.

Политик убеждён, что если причастность ВСУшников к расстрелам российских военных или мирных жителей доказана следствием, то они не имеют права жить, их нужно тоже расстреливать. Лидер "Справедливой России" считает, что такие лица не имеют права называться "людьми", это варвары.

"Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать. Наша фракция давно предлагает вернуть смертную казнь для таких варваров", — сказал Миронов представителям прессы.

В пятницу в интернете распространилось видео с расстрелом в Макеевке безоружных бойцов ВС РФ, сдавшихся в плен и лежащих на земле. СПЧ призвал к международному расследованию по этому делу. Представители СПЧ направят видео с преступлением во все международные организации.