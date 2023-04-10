Соискатели старше 50 лет становятся всё более востребованными на российском рынке труда

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно прогнозам аналитиков, в России всё более востребованными на рынке труда будут становиться сотрудники старше 50 лет.

С этим согласен профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, считающий, что на это есть три объективные причины.

По мнению эксперта, на популярность кадров старше 50 лет влияют:

Снижение рождаемости, и, соответственно, уменьшение молодёжи на отечественном рынке труда; Высокий процент смертности в период пандемии коронавируса; Частичная мобилизация в РФ.

Эксперт полагает, что ввиду нехватки сотрудников работодателям приходится искать какие-то иные, менее привычные им варианты, а именно возрастных сотрудников, а также молодых специалистов без опыта работы.

"Поэтому, в ближайшее время мы ожидаем, что рынок работодателя сменится рынком соискателя", — добавил Сафонов в беседе с Радио 1.

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