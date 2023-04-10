Госдума планирует упростить процедуру получения гражданства приветствующим СВО иностранцам

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова одобрила упрощение процедуры получения гражданства РФ для иностранцев, выступающих за СВО.

Условием для получения российского паспорта может стать поддержка проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что в России могут лишать гражданства РФ за дезертирство и дискредитацию армии.

Такое нововведение Журова назвала "адекватной мерой".

"В некоторых случаях, если человек высказался в поддержку специальной военной операции, то его уже могут не принять на Родине", — цитирует слова представительницы Госдумы интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Журова объяснила, что поддержавшему СВО иностранцу иногда приходится просить в России политического убежища.

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