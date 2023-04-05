Эксперты объяснили, почему хотят закрыть "Википедию": идеологический и политизированный ресурс

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил закрыть "Википедию", назвав её идеологическим и политизированным ресурсом. Это вызвало много обсуждений и разногласий в интернет-сообществе.

Некоторые считают, что "Википедия" действительно содержит ошибки и предвзятую информацию, в то время как другие утверждают, что она является ценным источником знаний и не должна быть закрыта. Но что делать, если "Википедию" действительно закроют?

Телеканал "360" рассмотрел несколько возможных вариантов. Первый вариант — использовать другие онлайн-энциклопедии.

"Есть уже очень много сайтов, построенных таким образом. Можно также без особого труда скопировать из "Википедии" значительную часть накопленных там данных", — сказал депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

Второй вариант — создать свою собственную онлайн-энциклопедию. Это может занять много времени и ресурсов, но, возможно, это будет лучшим решением в долгосрочной перспективе. Однако, это требует большого количества экспертов и редакторов, чтобы гарантировать точность и достоверность информации.

В целом, закрытие "Википедии" может быть проблемой для многих людей, особенно для студентов, ученых и исследователей. Депутат Госудумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев считает, что сомнительные статьи из "Википедии" рискуют стать единственным источником информации для молодежи.

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