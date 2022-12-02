Википедия удалила англоязычную версию статьи об Аллее ангелов в Донецке

Англоязычная версия статьи в универсальной интернет-энциклопедии "Википедия" о мемориальном комплексе "Аллея ангелов", удалена. Теперь материалы о комплексе доступны на восьми языках, включая русский и украинский.

Комплекс открыт в 2015 году в память о детях, погибших от обстрелов ВСУ в ходе военных действий в Донбассе, начиная с 2014 года. На гранитной доске в начале Аллеи ангелов высечено 58 фамилий. Всего же, по данным vm.ru, за годы боевых действий в Донбассе жертвами пуль, мин и снарядов украинской армии стали 149 детей и подростков. Сейчас арка и плита с именами перенесены в Парк Победы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.