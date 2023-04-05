Графолог Татьяна Кузнецова сказала о характере губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Она отметила, что он является мягким и дипломатичным человеком, который умеет работать в команде и обладает хорошим самообладанием и стрессоустойчивостью. К тому же, по словам Кузнецовой, владелец почерка приятный и располагающий к себе мужчина.
Но, как отметила графолог в беседе с newsnn.ru, губернатор Никитин не является упрямым человеком. Он умён, хитёр, и любит, чтобы последнее слово было за ним. Эти качества, безусловно, могут помочь ему в его работе, особенно в политике, где важно уметь быстро думать и принимать решения.
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