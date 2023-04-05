Графолог рассказал о характере нижегородского губернатора: "Умён, хитёр, умеет быстро думать"

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Графолог Татьяна Кузнецова сказала о характере губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Она отметила, что он является мягким и дипломатичным человеком, который умеет работать в команде и обладает хорошим самообладанием и стрессоустойчивостью. К тому же, по словам Кузнецовой, владелец почерка приятный и располагающий к себе мужчина.

Но, как отметила графолог в беседе с newsnn.ru, губернатор Никитин не является упрямым человеком. Он умён, хитёр, и любит, чтобы последнее слово было за ним. Эти качества, безусловно, могут помочь ему в его работе, особенно в политике, где важно уметь быстро думать и принимать решения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.