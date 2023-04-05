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Графолог рассказал о характере нижегородского губернатора: "Умён, хитёр, умеет быстро думать"

0:46
Общество

Графолог Татьяна Кузнецова сказала о характере губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Графолог рассказал о характере нижегородского губернатора: "Умён, хитёр, умеет быстро думать"

Она отметила, что он является мягким и дипломатичным человеком, который умеет работать в команде и обладает хорошим самообладанием и стрессоустойчивостью. К тому же, по словам Кузнецовой, владелец почерка приятный и располагающий к себе мужчина.

Но, как отметила графолог в беседе с newsnn.ru, губернатор Никитин не является упрямым человеком. Он умён, хитёр, и любит, чтобы последнее слово было за ним. Эти качества, безусловно, могут помочь ему в его работе, особенно в политике, где важно уметь быстро думать и принимать решения.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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