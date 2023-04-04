Рамзан Кадыров призвал идти в окопы участников митингов против строительства мечети в Москве

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Чеченской Республики прокомментировал протесты москвичей по поводу строительства мечети в одном из районов города. Он призвал протестующих отправляться в окопы.

Жители Косино-Ухтомского района организуют протесты против возведения мечети неподалёку от Святого озера. Эти акции уже вызвали негативную реакцию у представителей мусульманского сообщества России. И теперь их прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что подобного рода митинги являются "нарочитым и активным раскачиванием темы". А участники этих протестных акций должны пойти в окопы с автоматом.

"Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм", — цитирует Рамзана Кадырова Telegram-канал "Осторожно, новости".

Также Кадыров назвал участников этих протестных акций трусами и провокаторами.

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