Глава Чеченской Республики прокомментировал протесты москвичей по поводу строительства мечети в одном из районов города. Он призвал протестующих отправляться в окопы.
Жители Косино-Ухтомского района организуют протесты против возведения мечети неподалёку от Святого озера. Эти акции уже вызвали негативную реакцию у представителей мусульманского сообщества России. И теперь их прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что подобного рода митинги являются "нарочитым и активным раскачиванием темы". А участники этих протестных акций должны пойти в окопы с автоматом.
"Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм", — цитирует Рамзана Кадырова Telegram-канал "Осторожно, новости".
Также Кадыров назвал участников этих протестных акций трусами и провокаторами.
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