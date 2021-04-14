Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране

Коран — не такая книга, чтобы позволять провокатору Навальному трогать её своими грязными руками, с возмущением заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Алексей Навальный

Ранее Алексей Навальный сообщил, что решил стать "чемпионом Корана из российских политиков-немусульман". При этом он пожаловался, что руководство колонии не даёт ему "его собственный Коран", и проинформировал, что за это подал на колонию в суд.

У Навального нет никакого морального права даже упоминать Священный Коран, уверен Рамзан Ахматович. От лица российских мусульман он обратился к сотрудникам ИК-2, в которой отбывает наказание осуждённый блогер, с призывом не позволять Навальному сеять межконфессиональную вражду.

"Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман", — возмутился Кадыров.

Рамзан Кадыров

Глава Чечни в своём Telegram-канале высказал мнение, что Навальному Коран нужен лишь затем, чтобы использовать цитаты из него для провокаций, "как это давно научились делать в Европе". А с верой исламофобские взгляды и образ жизни продажного подстрекателя Навального не имеют ничего общего. Поэтому на поддержку мусульман Навальному рассчитывать не стоит.

"Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно", — резюмировал Рамзан Кадыров.

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