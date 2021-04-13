Навальный подал в суд на колонию из-за Корана

Алексей Навальный начинал свою голодовку с Библией в руках. Теперь он почувствовал в себе силы познать премудрость Корана.

В праве углубиться в исламскую религию, по словам оппозиционера, ему было отказано.

"Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман", — написал Навальный в своём Instagram-аккаунте.

Блогер объяснил, что он раздражён, так как ему не дают его собственный Коран. Эта книга, по словам заключённого, входит в его список для изучения в тюрьме, так как он поставил себе цель глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка.

"Все ведь вокруг бесконечно обсуждают ислам и мусульман и, конечно, 99% обсуждающих ничего в этом не смыслит. А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, — "читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю". Мне этого недостаточно. Ну и, кстати, понял, что моё развитие как христианина тоже требует изучения Корана", — написал блогер.

Навальный пожаловался, что его планы нарушает тюремное начальство.

"Но! В моем "дружелюбном концлагере" ненавидят книги! Я приехал сюда месяц назад и привёз кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца. Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно! Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть", — возмущается оппозиционер.

Навальный заявил, что написал очередное заявление начальнику и подал в суд.

"Ну сколько можно терпеть, мне что теперь и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское. Вот. Книги — наше всё, и если за право читать надо судиться, буду судиться. Это они ещё не знают, что я и Тору с комментариями Раши себе заказал", — отметил блогер.

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