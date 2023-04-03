Психолог посоветовал тренировать логику, чтобы не стать жертвой мошенников

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог, специалист по НЛП и гипнозу и автор книг Дмитрий Воедилов объяснил, почему телефонные мошенники так легко "разводят" граждан на деньги, несмотря на то, что таких случаев очень много, и все вроде бы прекрасно знают, как нужно реагировать на звонки незнакомцев.

Эксперт рассказал, что легче всего обвести вокруг пальца тех, кому сейчас плохо, или внушаемых граждан. Воедилов отметил, что число внушаемых людей за последние годы увеличилось в два раза, пишет сайт aif.ru.

"У большинства людей значительно погашена логическая функция мозга. Людей отучают думать и учат только реагировать на команды быстро и четко. Такова такая общая тенденция. Концентрация из последних сил, а логики никакой", — рассказал Воедилов.

Специалист объяснил, что мошенники стараются отключить у своих жертв логику, выводя их на эмоции, которые забирают много энергии у мозга. Аферисты создают ситуацию, когда человек не знает, что ему делать, а его торопят с решением. В результате он волнуется, его эмоции подавляют способность мыслить логически. Преступники ловят этот момент и подсказывают, что нужно делать, и жертва послушно следует их инструкции.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Воедилов посоветовал тренировать логику читая книги, разгадывая ребусы и кроссворды, играя в шахматы и выполняя любые другие действия, которые развивают умение думать логически.

Кроме того, эксперт порекомендовал не торопиться с принятием важных решений и в случае малейших сомнений советоваться с близкими.

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Банковские мошенники