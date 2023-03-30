В ВТБ рассказали о новой опасной уловке мошенников для кражи личных средств клиентов

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники несколько модернизировали традиционную схему обмана с помощью звонков из "службы безопасности банка". Их активность в последнее время резко увеличилась.

В России продолжается вал телефонного мошенничества, и в большинстве случаев граждане получают на свои телефоны звонки от так называемой "службы безопасности банка" или "правоохранительных органов" о попытках взятия на их имя кредитов, кражи лично данных и тому подобных действиях. Целью всех этих звонков является получение конфиденциальной информации о банковском счёте, позволяющей украсть с него деньги. Банк ВТБ сообщил о новом варианте телефонного мошенничества.

"Зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают клиентам о блокировке учётной записи онлайн-банка, — говорится в сообщении банка. — По данным ВТБ, злоумышленники обзванивают клиентов банка от имени сотрудников контакт-центра".

В банке уточнили, что мошенники во время разговора также настаивают на сообщении им пароля из SMS, который нужен якобы для восстановления работы сервиса. В реальности, они пользуются им для создания новой учётной записи клиента на своём мобильном устройстве, которая позволяет потом подать онлайн-заявку на кредит или вывести уже имеющиеся деньги на свой счёт.

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Новые методы телефонных мошенников и как им противостоять - советы эксперта