Марков о производстве БПЛА на хлебокомбинате в Тамбове: правительство не очень справляется с оснащением армии

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о том, что на тамбовском хлебокомбинате наладили производство дронов для нужд СВО.

Марков рассказал, что в Тамбове собираются делать до 200 беспилотников в месяц. Курирует процесс заместитель директора, который является бывшим военным связистом.

Ранее Сергей Марков предупредил, что атаки беспилотников ВСУ по Москве станут реальностью уже скоро.

"Поскольку правительство не очень справляется с оснащением армии России необходимым числом и номенклатурой БПЛА, производство военных беспилотников уже начал хлебокомбинат в Тамбове", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков похвалил инициативных производственников, деятельность которых началась с того, что они собрали несколько БПЛА по просьбе знакомых.

"Хлебокомбинат! Товарищи из экономблока правительства! Берите пример с хлебокомбината в Тамбове. Все на производство БПЛА!" — призвал политолог.

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