Социолог призвал менять отношение к оценке труда рабочих вместо введения для них льготной ипотеки

3:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Доктор социологических наук, профессор кафедры политической социолог Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал предложение депутатов "Единой России" о введении льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса, с целью ликвидации растущего дефицита кадров на предприятиях ОПК.

Козырев назвал "больной" тему привлечения молодёжи к освоению определённых, рабочих профессий. Социолог уверен, что для того, чтобы заинтересовать молодых людей в получении таких специальностей, необходимо прежде всего организовать профориентацию в старших классах школы, в рамках которой рассказывать школьникам о нужной профессии, об её социальном значении, о тех льготах или каких-то перспективах, которые она сулит. Кроме того, нужно при заводах училища, в которых молодые люди смогут освоить те или иные специальности.

"Во-вторых, конечно, надо менять отношение к оценке труда этих людей. Нельзя просить человека работать за 35 тысяч инженером. А рядом какой-нибудь охранник стоит и получает 60 тысяч. Но это просто издевательство. Не должно так быть. К сожалению, такие перекосы у нас сплошь и рядом", — сказал Козырев.

Эксперт подчеркнул, что необходимо менять отношение к трудовым профессиям. Потому что в предыдущие годы в России уничтожалось производство, а вместе с производством уничтожались и профессионалы, которые были не востребованы, которые потеряли квалификацию, а сейчас уже новая техника пришла, гораздо более сложная. И подготовка для этого требуется более квалифицированная, отметил Козырев.

Социолог уверен, что конкретно льготная ипотека может помочь только очень незначительному количеству людей, потому что тех, кто пойдёт осваивать рабочие специальности ради этой ипотеки, будут единицы.

Эксперт убеждён, что гораздо важнее дать молодым людям перспективу и уверенность в завтрашнем дне.

"Люди должны быть уверены, что это производство будет развиваться, что завтра это производство после окончания СВО не ликвидируют и не закроют наши заводы, как их закрывали в 90-е годы и в 2000-е также их закрывали и уничтожали производства. Поэтому люди должны быть уверены, что эти заводы будут работать и после СВО… Мы делаем эту технику, сегодня мы делаем танки, завтра мы будем делать тракторы, и эти тракторы будут нам нужны не только для нашей страны, но и для всего мира мы будем делать самые лучшие тракторы в мире. Вот что надо говорить, чтобы люди были уверены, что они пошли в профессию не зря", — заключил Козырев.

Депутаты "Единой России" предложили ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса для того, чтобы устранить дефицит кадров ОПК, который в ближайшее время составит порядка 400 тыс. человек.

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