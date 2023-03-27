Учащихся колледжей Нижегородской области массово эвакуируют из учебных заведений

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В колледжах в Нижегородской области снова эвакуировали учащихся.

Жители региона публикуют сообщения об эвакуации в социальных сетях. Сообщается, что эвакуация проводится сразу в нескольких учебных заведениях области.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске эвакуировали нефтяной институт из-за сообщения о минировании в четвёртый раз за месяц.

Как сообщает издание newsnn.ru, студентов и преподавателей в экстренном порядке выводят из здания губернского и радиотехнического колледжей Нижнего Новгорода. Эвакуируют также учащихся нефтяного техникума и техникума бизнеса и технологий в Дзержинске.

О причинах спасательных мероприятий не сообщается в официальных источниках.

Это уже не первый случай, когда учебный процесс прерывается эвакуациями. На прошлой неделе из зданий колледжей уже несколько раз выводили людей.

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