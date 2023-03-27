В Нижневартовске эвакуировали нефтяной институт из-за сообщения о минировании в четвёртый раз за месяц

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Четвёртая за месяц эвакуация нефтяного института проходит в Нижневартовске. Людей вывели из учебного заведения в первой половине дня 27 марта, пишет muksun.fm.

Источник издания в правоохранительных органах заявил, что причиной стало сообщение о минировании, которое получил институт.

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