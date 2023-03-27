В России готовят закон о защите учителя от различных противоправных действий

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским учителям предоставят особый статус, который позволит им получать специальную защиту. Законопроект об этом уже готовится в Минпросвещения.

До конца 2022 года в России могут принять "Закон о защите учителя", сейчас его готовят в Минпросвещении. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Учителя в России порой подвергаются жёсткому обращению со стороны как великовозрастных учеников, так и их родителей, причём зачастую педагоги не могут ничем ответить. Это делает их в определённой степени бесправными.

"В настоящее время закон обсуждается. Мы уже провели обсуждение в комитете Госдумы по просвещению с председателем комитета Ольгой Михайловной Казаковой и планируем его принять до конца этого года", — заявил министр на Всероссийском конкурсе "Большая перемена".

Нынешний 2023 объявлен Годом педагога и наставника в России. А ранее глава Минпросвещения рассказал, что его ведомство активно обсуждает с Парламентом появление в России особого статуса учителя, предоставляющего ему защиту "от целого ряда противоправных действий".

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