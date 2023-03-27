Популярность ДМС в России резко упала — из страны уходят иностранные компании

1:30 Your browser does not support the audio element. Общество

Уход крупных иностранных компаний из России привёл к резкому спаду числа застрахованных по ДМС. Однако в денежном эквиваленте рынок даже подрос.

Основными потребителями полисов ДМС в России были корпоративные клиенты, и в большинстве случаев крупные иностранные компании, которые считали необходимым обеспечивать своих сотрудников данными полисами. В 2021 году количество застрахованных по ДМС увеличилось почти на восемь миллионов, однако в 2022 сократилось на пять миллионов. Таковы данные статистики, предоставленной Центробанком. Её проанализировали "Известия".

Аналитики полагают, что это связано с уходом крупных иностранных компаний, которые довольно часто обеспечивали всех своих штатных сотрудников полисами ДМС как частью социального пакета. А вот российские собственники, принимающие эти компании из рук иностранных владельцев, не считают необходимым предоставлять ДМС или удешевляют получаемую по полюсам медицинского защиту.

С другой стороны, за 2022 год объём взносов по полисам ДМС вырос на 6,9%. Это связано с заметным подорожанием медицинских услуг, лекарств и оборудования, которое произошло в условиях санкций, проблем с логистикой и дефицитом, как говорится в статистике Центробанка.

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