Эксперты рассказали, как можно лечиться в частной клинике по полису ОМС

Принято считать, что государственные поликлиники оказывают бесплатную помощь, а частные лечат только за деньги. На самом деле, у каждого правила есть исключения.

Нуждающиеся в обследовании и консультации медицинских специалистов россияне могут попасть бесплатно на приём не только в государственную, но и в частную поликлинику. Для этого необходимо узнать, зарегистрирована ли она в реестре ТФОМС. Если да, то туда можно обращаться за услугами врачей — их прием будет оплачен из фонда ОМС. Такую информацию сообщили специалисты из Telegram-канала "Новости ТФОМС 39".

"Если частная медорганизация предоставляет амбулаторно-поликлинические услуги и зарегистрирована в реестре ТФОМС, то к ней можно прикрепиться на бесплатное обслуживание по полису ОМС, — сообщается в канале. — В частной организации можно получить по ОМС не все услуги, а только те, что прописаны в территориальной программе в зависимости от специфики клиники".

При этом эксперты подчёркивают, что к частной клинике можно бесплатно прикрепиться, если написать заявление на имя главврача, которое обязаны рассмотреть в течение 12 рабочих дней. Однако существуют определённые ограничения. В частности, менять поликлинику по полису ОМС пациент может не чаще одного раза в год. Исключение допускается только при смене места жительства. В клиниках, в частности, оказывают первичную медико-санитарную, профилактическую и скорую помощь при новообразованиях, инфекциях (включая ВИЧ и СПИД), болезнях эндокринной и нервной систем, нарушениях зрения и слуха, болезнях кровообращения, дыхания и пищеварения, предоставляют помощь при беременности, родах и в послеродовой период, а также при врождённых аномалиях и травмах.

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