Стоимость домашнего интернета в России является одной из самых низких в мире, рассказал директор по продукту "Интернет" в компании "Дом.ру" Андрей Чазов.
Как показали расчёты, среднестатистическому пользователю интернета приходится работать шесть с половиной часов, чтобы оплатить доступ в Сеть на месяц. В России на это понадобится всего 34 минуты, отметил эксперт.
С каждым годом интернет в РФ становятся доступнее, пояснил он, и сейчас наша страна поднялась на шестое место в мире по этому показателю.
"Для сравнения: средняя стоимость интернета в Европе — $24,8 (1905 руб.), Азии — $13,86 (1065 руб.), Австралии — $50,7 (3895 руб.), Великобритании — $44,7 (3434 руб.), США — $8,4 (645 руб.)", — заявил Чазов в интервью изданию Газета.Ru.
Именно поэтому, добавил специалист, в России продолжает расти число пользователей Сети.
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