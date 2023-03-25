IT-эксперт Чазов: Россия поднялась на шестое в мире по доступности домашнего интернета

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость домашнего интернета в России является одной из самых низких в мире, рассказал директор по продукту "Интернет" в компании "Дом.ру" Андрей Чазов.

Как показали расчёты, среднестатистическому пользователю интернета приходится работать шесть с половиной часов, чтобы оплатить доступ в Сеть на месяц. В России на это понадобится всего 34 минуты, отметил эксперт.

С каждым годом интернет в РФ становятся доступнее, пояснил он, и сейчас наша страна поднялась на шестое место в мире по этому показателю.

"Для сравнения: средняя стоимость интернета в Европе — $24,8 (1905 руб.), Азии — $13,86 (1065 руб.), Австралии — $50,7 (3895 руб.), Великобритании — $44,7 (3434 руб.), США — $8,4 (645 руб.)", — заявил Чазов в интервью изданию Газета.Ru.

Именно поэтому, добавил специалист, в России продолжает расти число пользователей Сети.

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