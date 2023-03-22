Supercell заблокирует доступ к играм в Беларуси и России весной 2023 года

1:13 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Supercell, разработчик популярных игр, таких как Hay Day, Clash of Clans, Clash Royale и Brawl Stars, объявил, что весной 2023 года полностью заблокирует доступ к своим играм для жителей Беларуси и России. Компания уже ограничила доступ к Clash of Clans для пользователей с российскими и белорусскими IP-адресами в середине марта. Больше недели игроки могли получить доступ к игре только с помощью VPN, хотя фанаты отметили, что возможность авторизоваться в Brawl Stars и Clash Royale осталась.

В прошлом году компания удалила свои игры из магазинов приложений Apple и Google. Теперь невозможно авторизоваться в Clash of Clans, появляется сообщение: «Невозможно войти. Ваше текущее местоположение не позволяет войти».

Решение Supercell окажет значительное влияние на геймеров в Беларуси и России, поскольку они потеряют доступ к таким популярным играм. Хотя игроки по-прежнему смогут использовать VPN для доступа к играм, будет наблюдаться снижение скорости интернета и проблемы с подключением.

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