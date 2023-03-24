Власти штата Юта приняли решение ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, в соответствии с которыми устанавливаются ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними. Это первый подобный запрет на территории США.

Психологи не раз говорили, что социальные сети в некоторых случаях разрушительно влияют на психику молодых людей, приводят к депрессиям, тревожным расстройствам, мешают адекватно учиться и отдыхать. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, которые вводят запрет для лиц моложе 18 лет использовать социальные сети с 22:30 до 6:30. Кроме того, все пользователи социальных сетей должны будут обязательно подтверждать свой возраст. Сам губернатор рассказал об этом как раз в одной из соцсетей.

Более того, поскольку в Америке действует прецедентное судебное право, то данные законы дают возможность подавать иски в связи с причинением вреда детям и подросткам при использовании таких ресурсов. А так как обороты социальных сетей исчисляются десятками миллиардов долларов, то эти иски могут достигать астрономических величин.

Правда, пока непонятно, как будет осуществляться этот запрет, и кто должен контролировать его исполнение — сами социальные сети или родители. Законы вступят в силу только через год и не исключено, что примеру штата Юта последуют другие американские регионы. Сейчас такие инициативы рассматривают в Арканзасе, Нью-Джерси, Огайо и Техасе.

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