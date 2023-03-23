"Терминалу Астафьева" разрешили хранить контейнерные грузы

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

АО "Терминал Астафьева" получило разрешение от Находкинской таможни на хранение контейнерных грузов. Это значительно увеличивает скорость обработки судов.

Для этих целей на территории производственного комплекса №1 будет оборудована дополнительная площадка для хранения, и начнётся приём экспортных грузов с железнодорожного транспорта. Заместитель генерального директора компании Алексей Ядрищенский подтвердил эту информацию, пишет zr.media.

Компания "Терминал Астафьева" активно содействует расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. В настоящее время организация отправляет от пяти до семи контейнерных поездов еженедельно на станций "Сеятель" и "Клещиха" (Новосибирск), "Аппаратная" (Екатеринбург), "Шушары" (Санкт-Петербург) и "Электроугли" (Москва). Это значительно сокращает порожний пробег полувагонов и ускоряет доставку грузов в центральную часть России.

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