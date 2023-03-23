АО "Терминал Астафьева" получило разрешение от Находкинской таможни на хранение контейнерных грузов. Это значительно увеличивает скорость обработки судов.
Для этих целей на территории производственного комплекса №1 будет оборудована дополнительная площадка для хранения, и начнётся приём экспортных грузов с железнодорожного транспорта. Заместитель генерального директора компании Алексей Ядрищенский подтвердил эту информацию, пишет zr.media.
Компания "Терминал Астафьева" активно содействует расширению транспортного коридора из Азии в европейскую часть России. В настоящее время организация отправляет от пяти до семи контейнерных поездов еженедельно на станций "Сеятель" и "Клещиха" (Новосибирск), "Аппаратная" (Екатеринбург), "Шушары" (Санкт-Петербург) и "Электроугли" (Москва). Это значительно сокращает порожний пробег полувагонов и ускоряет доставку грузов в центральную часть России.
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