Россия пустит грузы в обход Прибалтики

Россия не только тянет успешно газопровод в обход Украины, но и строит порт, чтобы пустить свои грузы в обход Прибалтики.

Один из крупнейших в России операторов железнодорожного подвижного состава "Новотранс" представил амбициозный проект LUGAPORT на Транспортной неделе в Москве.

Проект призван обеспечить российских экспортеров перевалочными мощностями, избавив их от необходимости отправлять товары — уголь, лес, зерно, металлы и так далее, через прибалтийские порты. Как подчеркнул на брифинге президент группы Константин Гончаров, "стоимость перевалки грузов, переориентированных из портов Прибалтики на терминал LUGAPORT, составит около 17,5 млрд руб. ежегодно".

"Это означает, что колоссальные средства не уйдут за границу, а пополнят российский бюджет. Тем более предприятия холдинга имеют исключительно российскую юрисдикцию", — заявил он. Первая очередь будет запущена в 2022 году, а остальные две — в течение 2024-го года. С учетом перевода грузов из иностранных портов LUGAPORT сможет привлечь в год до 22 млн тонн угля и кокса, до 8 млн тонн зерна, до 7 млн тонн железной руды и так далее. Такие объемы перевалки обеспечат пять причалов общей длиной почти в полтора километра, 1100 вагонов, которые будет способен обрабатывать порт, сообщает ИА Regnum.

По словам Константина Гончарова, подобного объекта в России не возводилось с советских времен. И комплекс, по ожиданиям экспертов, должен войти в число мощнейших терминалов, придав мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры как ближайших регионов, так и Сибири.

Порт в Усть-Луге работает давно. Грузооборот порта за январь-октябрь 2019 года составил 87 млн 493,2 тыс. тонн, что на 7% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.

Как сообщала "Правда.Ру", в апреле президент Эстонии Керсти Кальюлайд нанесла визит Владимиру Путину, одна из целей визита — обеспечить транзит грузов из Китая в Европу через панбалтийскую железную дорогу Rail Baltic.

Недавно правительство России приступило к рассмотрению заявки Якутии на строительство моста через Лену.