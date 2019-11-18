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Автор Редакция рубрики "Россия"

Больше мостов через Лену, и пенсионная реформа не нужна

Россия » Дальний Восток » Якутск

Главное достоинство проекта моста через реку Лену в Якутске- это пример решения социальных проблем населения через реализацию инфраструктурных проектов, считает эксперт Владислав Гринько.

Газета "Коммерсант" сообщила о том, что строительство моста через Лену в районе Якутска фактически одобрено президентом. Проект существовал всегда. Эта идея была еще в решениях Политбюро ЦК КПСС конца 70-х годов. В 2008-м была подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Но затем грянул мировой финансовый кризис, а потом случился 2014-й год, и все силы были брошены на строительство Крымского моста, который тоже был крайне необходим стране.

И вот, наконец, что называется, дошли руки и до Якутска. Проект президенту 8 ноября представил глава Якутии Айсен Киколаев. Согласно представленным расчетам, длина моста составит 3,1 км с 11 км подходов, а на реализацию потребуется 63,7 млрд рублей без НДС. От инвесторов власти региона планируют получить 9,5 млрд. Основная часть суммы — капитальный грант на 54,2 млрд рублей, из которого 47,8 млрд рублей — федеральный бюджет, а 6,4 млрд рублей — региональный. С НДС стоимость проекта составит 82,9 млрд рублей. Завершить объект планируется в 2025 году. Проект одобрен полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым и профильными строительными ведомствами.

Якутск, где живет 350 тысяч человек, самый крупный город на вечной мерзлоте, он 6 месяцев находится вне всякой транспортной доступности, кроме авиационной. Сейчас в Якутии нет ни одной переправы через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Как сказал "Правде.Ру" преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, экономист в Институте экономики естественных монополий Владислав Гринько, проект долго не утверждали, так как он требовал огромных вложений. Возможность появилась после 3 лет профицита бюджета, кроме того, вырос Фонд национального благосостояния (ФНБ), хотя 3 года назад все говорили о его исчерпании. То есть страна накопила на проект своими силами, к тому же полученные деньги не связаны с высокими ценами на нефть, а именно с финансовой политикой государства.

"К ней можно по-разному относиться, но именно она дала возможность построить этот мост", — отметил Владислав Гринько.

"Этот мост, как любой инфраструктурный проект, носит и социальный характер. Его реализация позволит развивать деловые коммуникации, бизнес станет более заинтересованным в создании рабочих мест в этом крае, потому что увидит логистику", — продолжил экономист.

По его словам, рабочие места — это и есть главный результат социальной политики государства, а не раздача денег, повышение выплат, пенсий, пособий. "Вопрос всегда возникает о том, откуда эти средства взять. Один из способов решения многих социальных вопросов — это просто стимулировать, чтобы бизнес создавал рабочие места. Это мировой тренд, но везде в мире дефицитный бюджет, а у нас профицитный, и мы этим, наконец, и пользуемся", — резюмировал Владислав Гринько.

По оценкам экспертов, ранее планировалось вывозить через мост в другие регионы 15 млн тонн угля, который добывался в Кангаласском угольном разрезе. "Ленский мост должен дать нашей экономике 2.5-3% роста регионального продукта ежегодно, создать четыре с половиной тысячи рабочих мест", — сказал в 2018 году заместитель министра экономики Якутии Василий Десяткин.

Как сообщала "Правда.Ру", японские инвесторы заинтересовались крупными проектами в Якутии﻿﻿, в частности, мостом через Лену.

Темы якутия айсен киколаев мост через лену владислав гринько
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