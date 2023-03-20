Омские экстремалы проделали путь в 1,5 тысячи км по льду замёрзшего Байкала за полтора месяца

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Омска Иван Давыдов вместе с москвичом Павлом Каманиным поставил рекорд в проходе по льду вдоль замёрзшего Байкала.

Экстремалы в общей сложности прошли по байкальскому льду 1,5 тысячи км, потратив на это 45 дней, пишет gorod55.ru.

Активисты отметили, что идти было невероятно сложно, а всё мероприятие было очень рискованным. Были моменты, когда жизнь висела буквально на волоске, добавили спортсмены.

"Все было намного сложнее, чем в многодневках ранее. Энергозатраты -титанические. Дней отдыха не было. Организм ушел на пару месяцев в крепкий минус. Риски ещё так не зашкаливали никогда в жизни, от каждой мелочи зависело, выживешь ты или нет", — рассказал Давыдов.

Экстремалы уточнили, что за последние четверть века на подобный маршрут отважились только три человека. Последний, кто попытался это сделать, не смог пройти и половины этого маршрута.

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